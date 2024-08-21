В Татарстане продлили повышенные выплаты контрактникам в 1,7 млн рублей

В Татарстане принято решение продлить повышенные единовременные выплаты желающим заключить контракт. В данный момент они одни из самых высоких в стране — 1,7 млн рублей.

Эта сумма складывается из следующих выплат: от Татарстана — 1,005 млн, Минобороны РФ — 400 тысяч рублей, от муниципалитетов РТ — до 300 тысяч. В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тысяч рублей в месяц.

Единовременную выплату до 1,7 млн. руб. могут получить не только татарстанцы, пожелавшие заключить контракт и отправиться на СВО. А также жители других регионов и иностранные граждане, которые заключат контракт на территории республики. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ, ИНН.

Процедура оформления на контрактную службу занимает не больше одного дня. Претендентам оплачивается проезд, проживание, питание. Есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы получают единовременную выплату, обмундирование и проходят боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Семьи бойцов берутся под полную опеку властей. Находящиеся в зоне СВО бойцы из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Республика доставляет на передовую все, что нужно бойцам: продукты, одежду, транспортные и маскировочные средства, медикаменты, письма близких.

Напомним, беспрецедентные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были инициированы Раисом РТ и введены в республике 6 июля 2024.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать», — подчеркнул Рустам Минниханов.