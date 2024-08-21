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Общество 21 августа 2024 11:26

В Татарстане продлили повышенные выплаты контрактникам в 1,7 млн рублей

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В Татарстане принято решение продлить повышенные единовременные выплаты желающим заключить контракт. В данный момент они одни из самых высоких в стране — 1,7 млн рублей.

Эта сумма складывается из следующих выплат: от Татарстана — 1,005 млн, Минобороны РФ — 400 тысяч рублей, от муниципалитетов РТ — до 300 тысяч. В зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тысяч рублей в месяц.

Единовременную выплату до 1,7 млн. руб. могут получить не только татарстанцы, пожелавшие заключить контракт и отправиться на СВО. А также жители других регионов и иностранные граждане, которые заключат контракт на территории республики. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ, ИНН.

Процедура оформления на контрактную службу занимает не больше одного дня. Претендентам оплачивается проезд, проживание, питание. Есть возможность выбрать воинскую часть и специальность. После подписания контракта бойцы получают единовременную выплату, обмундирование и проходят боевое слаживание.

Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Семьи бойцов берутся под полную опеку властей. Находящиеся в зоне СВО бойцы из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Республика доставляет на передовую все, что нужно бойцам: продукты, одежду, транспортные и маскировочные средства, медикаменты, письма близких.

Напомним, беспрецедентные меры финансовой поддержки желающим заключить контракт были инициированы Раисом РТ и введены в республике 6 июля 2024.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
#служба по контракту
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