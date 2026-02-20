news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 13:41

В Татарстане продлили ограничения движения на трассе М5

В Татарстане из-за непогоды действует ограничение движения автобусов и грузовиков на четырех участках трассы М5 «Урал». Ограничение продлено до 19.00, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Ограничения действуют на следующих участках:

  • Бугульминский район – на трех участках с 1239,482 км по 1240,792 км, с 1242,917 км по 1 245,355 км, с 1 251,068 км по 1 256,00 км, общей протяженностью 8,68 км;
  • Бавлинский район – на одном участке с 1 256,00 км по 1 281,475 км, протяженностью 22,475 км.
Синоптики Татарстана предупреждают о ночной метели с ухудшением видимости
