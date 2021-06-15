В Татарстане продлили ограничение проезда большегрузов на 20 км трассы Казань – Оренбург

В Татарстане продлили до 21 июня ограничение для проезда большегрузов на 20-м км автомобильной дороги Казань — Оренбург. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«С 15 июня на путепроводе транспортной развязки на 20-м км автодороги Казань — Оренбург временно ограничено движение транспортных средств с массой более 15 тонн. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на путепроводе в рамках реконструкции дороги к аэропорту Казани», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве попросили автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков, а также уточнили, что из Казани в аэропорт движение грузовиков осуществляется штатно. В обратном направлении можно проехать по двум маршрутам: аэропорт — транспортная развязка на 20-м км автодороги Казань — Оренбург в направлении Чистополь — Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань или аэропорт — Столбище — Усады — Казань.

Двигаясь из Чистополя в сторону Казани, большегрузы могут совершить объезд по следующим маршрутам: Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань или Сокуры — Кирби — Травкино — Столбище — Усады — Казань.

При движении из Казани в Чистополь объезд осуществляется по маршруту: Казань — аэропорт (развернуться в обратном направлении на кольце) — транспортная развязка на 20-м км автодороги Казань — Оренбург — Чистополь.