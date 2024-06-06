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В Татарстане продлили налоговые льготы на имущество организаций
Для отдельных категорий налогоплательщиков в Татарстане продлили льготные налоговые ставки на имущество организаций. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.
«Это освобождение на один год от налогообложения имущества общего пользования садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.
Кроме того, на год продлены льготы для организаций социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта. Они будут платить только 4,55% от суммы налога.
«Данная льгота не распространяется на организации, финансируемые из федерального, республиканского и местного бюджетов», – уточнил глава Минфина.
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