В Татарстане продлили налоговые льготы на имущество организаций

Для отдельных категорий налогоплательщиков в Татарстане продлили льготные налоговые ставки на имущество организаций. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.

«Это освобождение на один год от налогообложения имущества общего пользования садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Кроме того, на год продлены льготы для организаций социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта. Они будут платить только 4,55% от суммы налога.

«Данная льгота не распространяется на организации, финансируемые из федерального, республиканского и местного бюджетов», – уточнил глава Минфина.