news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 6 июня 2024 20:13

В Татарстане продлили налоговые льготы на имущество организаций

Скопировать ссылку

Для отдельных категорий налогоплательщиков в Татарстане продлили льготные налоговые ставки на имущество организаций. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.

«Это освобождение на один год от налогообложения имущества общего пользования садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Кроме того, на год продлены льготы для организаций социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта. Они будут платить только 4,55% от суммы налога.

«Данная льгота не распространяется на организации, финансируемые из федерального, республиканского и местного бюджетов», – уточнил глава Минфина.

#налоговые льготы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2