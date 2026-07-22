В Татарстане продлили налоговые льготы для садовых товариществ и газопроводов

В Татарстане продлили льготы по налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Соответствующий законопроект приняли сегодня на 22-м заседании Госсовета РТ.

«Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества и организации предлагается освободить от налогообложения в отношении имущества общего пользования сроком на год – до 1 января 2028 года. Льгота является социальной и направлена на развитие садоводческих и огороднических товариществ», – сказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов, представляя проект закона.

Кроме того, налоговые льготы продлены до 1 января 2028 года организациям, использующим социально-культурные объекты для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта. Речь идет о преференции в виде уплаты налога в размере 4,55% от его общей суммы. Исключение составляют организации, финансируемые из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В рамках догазификации населенных пунктов льготы продлены в отношении газопроводов, введенных в эксплуатацию в январе 2022 года. В частности, для организаций, реализующих природный газ населению, сохранен до 1 января 2032 года налог в размере 4,55% от исчисленной суммы.

Установлена также налоговая льгота в размере 72,73% от исчисленной суммы на 2027 – 2031 годы в отношении остальных газопроводов.