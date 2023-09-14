В Татарстане продлили на три года налоговые льготы для IТ-компаний

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В Татарстане продлили до 31 декабря 2026 года налоговые льготы по «упрощенке» в размере 1% для резидентов технопарков. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 47-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Право на получение льгот имеют резиденты технопарков, которые за налоговый период не менее 90% дохода получили от разработки программного обеспечения. С 1 января 2024 года эта льгота утрачивает силу», — рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Сниженные ставки для резидентов технопарков в сфере высоких технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения, были введены в 2021 году. Основная цель преференций — привлечение в республику новых компаний в сфере информационных технологий из других регионов России, сохранение малого и среднего бизнеса в сфере IТ, повышение инвестиционной привлекательности Татарстана.

По словам Хайруллина, за два с половиной года применения резидентами налоговой льготы по упрощенной системе налогообложения была получена общая выручка в размере 7 млрд рублей, в том числе в этом году — 2,9 млрд рублей. «С каждым годом выручка резидентов растет, что дает дополнительный импульс развитию экономики Татарстана», — констатировал министр.

Он добавил, что с 1 января 2021 по август 2023 года общая сумма налоговых сборов от IТ-компаний, пользующихся этими налоговыми преференциями, достигла 281 млн рублей. Валовая выручка отрасли за 2022 год составила 157 млрд рублей, в этом году прогнозируется в размере 177 млрд рублей.

Кроме того, 30% от общего числа резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения, переехали в Татарстан из других регионов России.

Депутаты также поддержали другие законопроекты, которыми продлевается действие ряда налоговых льгот. В частности, продлевается на 2024–2026 годы действие льготной налоговой ставки в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений. Эта пониженная ставка в республике действует с 2020 года.

«Динамика по налогу на имущество положительная по сравнению с прошлым годом. В этом году ожидаем поступление около 4 млрд рублей, это больше, чем в прошлом», — сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Предусмотрена также возможность предоставления налоговых льгот предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты и занимающимся в Татарстане производством этилена методом пиролиза. «Законопроект разработан в целях стимулирования привлечения инвесторов в республику», — отметил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.