В Татарстане продлили льготные налоги для предпринимателей, работающих по «упрощенке»

В Татарстане продлили на 2022 год действие пониженных налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Соответствующий законопроект приняли парламентарии на 22-м заседании Госсовета РТ.

«По этому налогу установлена налоговая ставка в размере 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также строительстве», – рассказал депутат Ренат Нугайбеков.

Для остальных налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим и выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», налоговая ставка снижена с 15 до 10%.

«Изменения направлены на поддержку реального сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса Татарстана», – подчеркнул парламентарий.