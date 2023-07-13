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Экономика 13 июля 2023 12:16

В Татарстане продлили до 2025 года пониженные налоги по «упрощенке»

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В Татарстане продлили до 1 января 2025 года пониженные ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и определивших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Соответствующий законопроект приняли на 45-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект разработан для реализации государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Татарстане», – отметил депутат Геннадий Глушков.

В частности, пониженная ставка 5% предусмотрена для налогоплательщиков, у которых за налоговый период не менее 70% составил доход от деятельности в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, в области газа и воды, строительства. Ставка 10% предусмотрена для остальных налогоплательщиков.

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