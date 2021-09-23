В Татарстане продлили действие льготных ставок по налогу на имущество организаций

В Татарстане действие льготных ставок по налогу на имущество организаций продлят еще на два года. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 24-м заседании парламента республики.

По словам председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина, законопроект направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

«Федеральным законом установлен единый на всей территории России срок уплаты налога на имущество организаций по итогам налогового периода – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом», – сказал депутат.

Кроме того, пролонгируется на 2022 и 2023 годы льготная налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования. «В целом по России принято такое решение», – отметил Якунин.