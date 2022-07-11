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Ру Тат
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Общество
11 июля 2022  09:48

В Татарстане продлено предупреждение о высокой опасности лесных пожаров

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В Татарстане до 15 июля продлено штормовое предупреждение о высокой опасности лесных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее синоптики предупреждали о 4-м классе опасности в период с 5 по 11 июля, теперь предупреждение будет действовать еще как минимум в течение четырех дней.

По данным российского Гидромета, высокие температуры воздуха в республике начнут спадать уже в четверг. Помимо этого, в течение недели ожидаются дожди.

#штормовое предупреждение #лесные пожары #жаркая погода
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