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Ру Тат
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Недвижимость
18 мая 2022  11:45
Эльвира Зайнулина

В Татарстане продажи новостроек за апрель сократились в два раза

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Коммерческие застройщики в апреле реализовали квартиры на 3,4 млрд рублей. Данный показатель в 2,5 раза ниже, чем в марте этого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главы Минстроя республики Ильшат Гимаев.

«В январе продано коммерческого жилья на 7,7 млрд рублей, в феврале – на 10,9 млрд, в марте – 8,2 млрд рублей, в апреле, в связи с растущей ключевой ставкой, было падение до 3,4 млрд рублей», – отметил замминистра. 

По его словам, в мае было продано квартир на 121 млн рублей. «Я думаю, что льготная ипотека, которая сегодня уже начала работу, окажет положительное влияние. У нас есть осторожный оптимизм, что рынок жилья будет поправляться с апрельского падения объема продаж и темпов строительства», – сообщил он. 

#новостройки #жилищное строительство #Татарстан
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