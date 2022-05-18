В Татарстане продажи новостроек за апрель сократились в два раза

Коммерческие застройщики в апреле реализовали квартиры на 3,4 млрд рублей. Данный показатель в 2,5 раза ниже, чем в марте этого года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главы Минстроя республики Ильшат Гимаев.

«В январе продано коммерческого жилья на 7,7 млрд рублей, в феврале – на 10,9 млрд, в марте – 8,2 млрд рублей, в апреле, в связи с растущей ключевой ставкой, было падение до 3,4 млрд рублей», – отметил замминистра.

По его словам, в мае было продано квартир на 121 млн рублей. «Я думаю, что льготная ипотека, которая сегодня уже начала работу, окажет положительное влияние. У нас есть осторожный оптимизм, что рынок жилья будет поправляться с апрельского падения объема продаж и темпов строительства», – сообщил он.