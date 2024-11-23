«Символ Германии 1950-х годов»: в Татарстане продают 74-летнюю BMW за 4,9 млн рублей

В Челнах выставили на продажу BMW 340 1950 года выпуска. Цена немецкого автомобиля – 4,9 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Согласно описанию, что заявленный пробег машины составляет 800 тыс. км, но, по словам продавца, двигатель был капитально отремонтирован и после «капиталки» прошел 57 тыс. километров.

BMW/EMW 340 стали фактически первым самостоятельно созданным легковушками в ГДР, а также неким символом социалистической Германии 1950-х годов. Их активно использовали в Народной полиции, медицине и прочих госслужбах и органах ГДР. На сегодняшний день ряд таких экземпляров сохранились не только в самой Германии, но и в странах бывшего СССР. В настоящее время эти машины выставляют на выставках и пробегах ретро авто.

Интересно, что эту модель «баварца» снимали и в кино. Так, в советской картине «Циклон начнётся ночью» на этой машине по Берлину образца 1944-го передвигался главный герой - советский разведчик обер-лейтенант Либель, которого в фильме сыграл актёр Анатолий Ромашин.