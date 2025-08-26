В Татарстане продают 66-летнюю машину с пробегом 3 тыс. км за 5 млн рублей

В Альметьевске выставили на продажу ГАЗ-М-21 «Волга» 1959 года выпуска. Согласно указанным данным, пробег у 66 летнего автомобиля составляет 3 тыс. км. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Судя по фотографиям, автомобиль сохранился полностью в заводском состоянии. Салон машины выполнен в бежевых тонах, а сам кузов у «Волжанки» - черного цвета.

Под капотом заднеприводного автомобиля установлен двигатель объемом 2,5 литра, мощность которого составляет 70 лошадиных сил.