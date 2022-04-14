В Татарстане пробурят скважины и обустроят площадки для мусора в 91 садовом товариществе

В Татарстане в этом году на реализацию программы по поддержке внешней инфраструктуры садоводческих товариществ выделили 150 млн рублей. На эти средства будут проведены работы в 91 СНТ, расположенном в 19 районах республики и в Казани. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров в Региональной общественной приемной «Единой России».

«Планируется пробурить 37 скважин, установить 38 водонапорных башен, проложить 3,78 км водопроводных сетей, обустроить 32 площадки для сбора ТКО, установить 128 контейнеров и 49 бункеров», – рассказал спикер.

По словам Насырова, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры, определен перечень садовых некоммерческих товариществ, включенных в программу. Заключение контрактов на выполнение работ планируется завершить в мае.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ напомнил, что в Татарстане программа по поддержке внешней инфраструктуры садоводческих товариществ реализуется с 2017 года.

Всего за 2017 – 2021 годы пробурено 133 артезианские скважины, заменено 117 насосов, установлено 245 водонапорных башен, проложено почти 40 км водопроводных сетей, подготовлены 443 площадки для сбора твердых коммунальных отходов, установлено 1 118 контейнеров и 425 бункеров для ТКО. На эти цели было потрачено 700 млн рублей.

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев добавил, что в республике числится около миллиона садоводов и 276 тыс. садовых участков.

«В 23 районах зарегистрировано 950 садоводческих некоммерческих объединений. При этом в 12 районах садоводческие некоммерческие объедения не зарегистрированы, но граждане фактически занимаются садоводством без образования юридического лица. В 10 районах они отсутствуют. Прошли регистрацию около 216 тыс. садовых участков, не зарегистрировано в собственность более 17 тыс. гектаров земли», – отметил он.