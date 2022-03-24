В Татарстане проблем с лекарствами для больных туберкулезом нет

Противотуберкулезная служба Татарстана не наблюдает дефицита лекарств для больных. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев.

«На сегодняшний день проблем с лекарствами нет, все препараты присутствуют», – подчеркнул спикер.

Алексей Алексеев напомнил, что лекарства для людей с туберкулезом, бесплатные. Ежегодно средства на препараты амбулаторным пациентам выделяется из республиканского бюджета. К примеру, в прошлом году было выделено 12,5 млн рублей.