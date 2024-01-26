В Татарстане призвали не пускать в школы, детсады и на работу людей с симптомами болезней

В Татарстане призвали усилить утренние фильтры в детсадах, школах и в рабочих коллективах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Вышло решение Кабинета Министров Татарстана от 19 января об усилении фильтров в детских организованных коллективах и в организованных коллективов взрослых», – отметила она.

Эта мера необходима, чтобы больные люди не заражали своих одноклассников и коллег.

Любовь Авдонина подчеркнула, что фильтры помогут избежать коллективных заражений не только разными ОРВИ, но корью и коклюшем. Проверять будут на наличие таких симптомов, как кашель, насморк, повышенная температура тела и сыпь.

Заместитель главного санитарного врача республики посоветовала вспомнить, как утренние фильтры проходили в пандемию коронавируса. И если в школах они сохранились до сих пор, то в трудовых коллективах об это эффективной мере подзабыли.

«Это измерение температуры на входе бесконтактным методом, также в течение процесса учителя и медицинские работники наблюдают за состоянием учеников. Тех детей, кто с температурой и катаральными явлениями, не допускают до занятий и отправляют домой. То же самое и в рабочих коллективах. Можно это в структурном подразделении организовать, либо будет централизовано – на усмотрение руководителя», – подчеркнула Любовь Авдонина.

Она добавила, что ответственно к этому вопросу должны относиться и сами сотрудники. Если они чувствуют недомогание, лучше остаться на удаленке и не заражать своих коллег.