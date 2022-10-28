358 многоквартирных домов в Татарстане признаны аварийными

В Единый госреестр недвижимости Татарстана внесено 358 многоквартирных домов, которые официально признаны аварийными. Такими данными делится Управление Росреестра по РТ.

В ведомстве отметили, что в 2021 году ЕГРН пополнился дополнительными сведениями почти о 2 тыс. объектов недвижимости на территории Татарстана, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова отмечает, что перед покупкой квартиры или дома рекомендуется их проверить. «Запросив выписку из ЕГРН, можно узнать, не наложен ли на объект недвижимости арест, не находится ли он в территориальной зоне, где ограничено или запрещено строительство, и т.д. Благодаря нововведениям этого года теперь также можно оперативно узнать, насколько приобретаемое жилье пригодно для проживания. Это позволяет защитить интересы граждан», — подчеркивает она.

В Росреестре напоминают, что №148-ФЗ о внесении в ЕГРН сведений об объектах недвижимости, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а помещений в них — непригодными для проживания, действует с 1 февраля 2022 года.