В Татарстане привито против коронавируса 92% от плана

В Татарстане привито более 2 млн человек от плана. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«План — та группа людей, которые обеспечат вместе коллективный иммунитет <...> Сегодня мы имеем неплохую цифру. Она практически 92% от того самого количества нас с вами (речь идет о плане в 80% взрослого населения — прим. Т-и). Более 2 млн, мы перешагнули, мы находимся уже в режиме совсем близком к полному выполнению плана», — рассказала гость программы.

Она напомнила, что для того, чтобы добиться 80-процентного коллективного иммунитета в республике необходимо привить более 2,4 млн человек старше 18 лет.

Как рассказала ранее замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина, вакцинацией в РТ охвачено 74,2% населения, осталось допривить до 80%, это в основном пожилые люди старше 60 лет и студенты.