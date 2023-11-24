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Общество 24 ноября 2023 14:25

В Татарстане привили от гриппа почти половину населения

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В Татарстане против гриппа привито порядка 74% от намеченного плана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня у нас привито против гриппа 1 804 229 человек – это 74% от плана и 45% от населения», – отметила санитарный врач.

В планах у ведомства было привить 60% жителей Татарстана, именно этот процент защищенных от болезни позволяет сдерживать взрывной рост заболеваемости.

По словам Любовь Авдониной, в республике осталось еще 70 тысяч доз вакцины. Если все дозы вакцины израсходуются, то привита будет половина жителей республики. Это тоже хороший показатель, благодаря которому удастся избежать ограничительных мероприятий, например, ранних каникул у детей, отметила санитарный врач.

#Здоровье #грипп #вакцинация
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