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В Татарстане привили от гриппа 13,6% жителей от плана
В Татарстане продолжается прививочная кампания против гриппа. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин обсудил ход кампании на пресс-конференции в Кабинете министров.
Планы на 2024-2025 годы предусматривают иммунизацию 2,4 млн жителей Татарстана против гриппа – 1,8 млн взрослых, 5 тысяч беременных и 93 тысячи детей. К настоящему времени прививки получили лишь 13,6% от запланированного числа людей.
Миннуллин добавил, что в Татарстан поступило порядка двух миллионов доз вакцины.
«Я призываю наше население активно вакцинироваться и обеспечить себе спокойное проведение сезона», – подчеркнул министр.
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