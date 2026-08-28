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Общество 28 августа 2026 15:46

В Татарстане присуждение Арбузовской премии перенесли на 2027 год

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Присуждение Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической химии перенесено с 2028 года на 2027-й. Это связано с 150-летием со дня рождения ученого Александра Арбузова, которое будет отмечаться в 2027 году.

Соответствующее изменение в указ об учреждении премии внес Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии учреждена в Татарстане в 1997 году. Ранее размер премии увеличили до 1 млн рублей. Это вдвое больше, чем было раньше.

#премия #указ #Рустам Минниханов
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