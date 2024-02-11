В Татарстане приступят к всеобщему обучению детей плаванию

Татарстан вошел в число 14 регионов — модельных площадок для реализации федеральной программы «Плавание для всех». Уже в I квартале 2024 года здесь начнется пилотный проект по всеобщему обучению детей этому виду спорта. Об этом говорится в распоряжении Правительства России.

Согласно документу, регион станет одной из площадок «по обобщению и распространению опыта по вовлечению различных категорий населения (фокус-групп) в занятия физической культурой и спортом».

Подчеркивается, что программа рассчитана до 2030 года и нацелена на различные возрастные и социальные группы, в том числе на инвалидов и лиц с ОВЗ. Она будет реализована на базе детсадов, школ, организаций допобразования, отдыха и оздоровления детей. Кроме того, она предусматривает создание необходимой инфраструктуры для обучени и проведения систематических занятий плаванием для всех россиян.

С 2019 по 2022 год в 85 субъектах Федерации реализовались региональные программы «Плавание для всех». Ожидается, что федеральный проект обощит полученный опыт и распространит его по всей стране.

Помимо Татарстана, пилотный проект стартует в Крыму, Чечне, Красноярском, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, Архангельской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Московской, Ростовской и Свердловской областях.