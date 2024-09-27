В Татарстане приступили к ремонту дорог между селами Тукаевского района

К ремонту дорог между селами Мусабай-Завод и Бурды Тукаевского района Татарстана приступила подрядная фирма «Самаратрансстрой», занимавшаяся строительством ответвления трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщают «Челнинские известия».

Общая площадь восстановительных работ составляет 80 000 «квадратов». Сначала планируется проведение фрезерования полотна для подготовки участка к дальнейшим работам. Затем начнется укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия.

В исполкоме района отметили, что при благоприятных погодных условиях ремонт завершится к концу октября текущего года.