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Общество 27 сентября 2024 09:14

В Татарстане приступили к ремонту дорог между селами Тукаевского района

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К ремонту дорог между селами Мусабай-Завод и Бурды Тукаевского района Татарстана приступила подрядная фирма «Самаратрансстрой», занимавшаяся строительством ответвления трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщают «Челнинские известия».

Общая площадь восстановительных работ составляет 80 000 «квадратов». Сначала планируется проведение фрезерования полотна для подготовки участка к дальнейшим работам. Затем начнется укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия.

В исполкоме района отметили, что при благоприятных погодных условиях ремонт завершится к концу октября текущего года.

#Татарстан #дороги #тукаевский район #ремонт
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