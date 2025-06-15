В Татарстане приступили к обследованию пунктов геодезических сетей

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Государственные инспекторы по использованию и охране земель Росреестра Татарстана проверят 735 пунктов геодезических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обследования состоятся в каждом из 43 муниципальных районов, а также в городских округах республики – Казани и Набережных Челнах (где оценят сохранность 40 пунктов).

В частности, в столице РТ запланированы выезды в поселки Борисково и Мирный, на Царицынский бугор, Вознесенский бугор и так далее. Всего в городе проверят 20 пунктов геодезических сетей.

«Пункты геодезических сетей – это закрепленные на местности точки с известными координатами, которые используются как опорные точки для геодезических измерений, топографической съемки, геодезического обеспечения строительства и кадастровых работ», – пояснил начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Рореестра по РТ Алмаз Назмиев.

«Всего в Татарстане 3246 пунктов геодезических сетей. Их обследование ведется с 2018 года в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных"», – добавил он.

В соответствии с Земельным кодексом РФ правообладатели земельных участков обязаны сохранять геодезические пункты и обеспечивать к ним доступ. В случае их повреждения или уничтожения необходимо сообщать в Росреестр Татарстана по телефону 8 (843) 225-25-22 или в филиал Роскадастра по РТ по телефону 8 (843) 514-90-77.