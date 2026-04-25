В Татарстане приступили к капремонту почти 300 многоквартирных домов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане приступили к капитальному ремонту 296 многоквартирных жилых домов из 706, включенных в программу этого года. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По словам докладчика, работы ведутся в 24 муниципалитетах, тогда как всего в текущем году капремонт многоквартирных домов будет производиться в 41 муниципальном образовании. Общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 15%.

Помимо прочего, предполагается заменить 99 лифтов в 44 домах Казани, Альметьевского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и Нижнекамского районов, отметил министр.

На данный момент продолжается организация электронных аукционов. Подрядные организации определены для 487 многоквартирных домов, объявлены торги по 17 домам.

«По оставшимся Фонд ЖКХ объявит аукционы после выхода новой программы с откорректированными лимитами», – уточнил Марат Айзатуллин, слова которого приводит пресс-служба возглавляемого им ведомства.