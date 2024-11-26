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В Татарстане приставы задержали мужчину, который пытался пройти в суд с пистолетом
Приставы задержали мужчину, который пытался попасть в Тукаевский районный суд с пистолетом.
Сотрудники досмотрели мужчину, который хотел попасть на судебное заседание. При себе у него нашли кобуру с травматическим пистолетом MP-79-9ТМ и патронами.
Как сообщает Пресс-служба ГУФССП России по РТ, никаких разрешительных документов на оружие у него не было.
Судебные приставы задержали мужчину и передали в полицию для дальнейших разбирательств.
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