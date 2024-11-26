news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 26 ноября 2024 10:43

В Татарстане приставы задержали мужчину, который пытался пройти в суд с пистолетом

Скопировать ссылку
В Татарстане приставы задержали мужчину, который пытался пройти в суд с пистолетом
Фото: Пресс-служба ГУФССП России по РТ

Приставы задержали мужчину, который пытался попасть в Тукаевский районный суд с пистолетом.

Сотрудники досмотрели мужчину, который хотел попасть на судебное заседание. При себе у него нашли кобуру с травматическим пистолетом MP-79-9ТМ и патронами.

Как сообщает Пресс-служба ГУФССП России по РТ, никаких разрешительных документов на оружие у него не было.

Судебные приставы задержали мужчину и передали в полицию для дальнейших разбирательств.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100