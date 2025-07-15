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Происшествия 15 июля 2025 15:49

С начала года приставы Татарстана взыскали с неплательщиков алиментов 1,1 млрд рублей

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В Татарстане с начала года приставы взыскали с должников алименты на сумму 1,1 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан – главный судебный пристав Республики Татарстан Анвар Закиров.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«За шесть месяцев наши органы дознания завершили расследование 96 уголовных дел. Большая часть уголовных дел — это дела об уклонении от уплаты алиментов», – рассказал Закиров.

С 25 мая работает Федеральный реестр должников по алиментам. Он стал частью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Туда попадают уклонисты от уплаты алиментов.

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