В Татарстане приставы взыскали 450 тыс. у фирмы, из-за водителя которой погиб человек

Приставы Рыбно-Слободского района взыскали с организации в пользу жителя Мамадыша 450 тысяч рублей морального вреда, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина работал в месте с матерью на предприятии Рыбно-Слободского района. Сотрудников вахтовым методом перевозили с одного участка на другой. В какой-то момент по вине водителя организации автомобиль перевернулся. Мать рабочего погибла, а он сам получил множественные травмы.

В итоге пострадавший подал в суд иск на работодателя. Представитель ответчика представил в суд возражение на иск, но суд иск удовлетворил, обязав предприятие выплатить пострадавшему компенсацию в размере 450 тысяч рублей.

Исполнительный документ истец предъявил приставам, а те сообщили руководству организации о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного взыскания. Руководитель предприятия не стал возражать и полностью возместил моральный вред.

