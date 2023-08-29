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В Татарстане приставы взыскали 450 тыс. у фирмы, из-за водителя которой погиб человек
Приставы Рыбно-Слободского района взыскали с организации в пользу жителя Мамадыша 450 тысяч рублей морального вреда, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина работал в месте с матерью на предприятии Рыбно-Слободского района. Сотрудников вахтовым методом перевозили с одного участка на другой. В какой-то момент по вине водителя организации автомобиль перевернулся. Мать рабочего погибла, а он сам получил множественные травмы.
В итоге пострадавший подал в суд иск на работодателя. Представитель ответчика представил в суд возражение на иск, но суд иск удовлетворил, обязав предприятие выплатить пострадавшему компенсацию в размере 450 тысяч рублей.
Исполнительный документ истец предъявил приставам, а те сообщили руководству организации о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного взыскания. Руководитель предприятия не стал возражать и полностью возместил моральный вред.
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