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В Татарстане приставы приостановили работу коллекторов, которые угрожали супруге должника
В Татарстане приставы добились приостановки деятельности коллекторской организации, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
За нарушение закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности просроченной задолженности» деятельность коллекторов приостановили на 60 суток.
Было установлено, что представители юрлица, включенного в государственный реестр, угрожали сексуальным насилием в отношении жены неплательщика.
По данному факту сотрудники Главного управления составили протокол об административном правонарушении и передали его в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о приостановлении деятельности данного юридического лица.
Суд требования приставов удовлетворил.
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