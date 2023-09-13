В Татарстане приставы приостановили работу коллекторов, которые угрожали супруге должника

В Татарстане приставы добились приостановки деятельности коллекторской организации, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

За нарушение закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности просроченной задолженности» деятельность коллекторов приостановили на 60 суток.

Было установлено, что представители юрлица, включенного в государственный реестр, угрожали сексуальным насилием в отношении жены неплательщика.



По данному факту сотрудники Главного управления составили протокол об административном правонарушении и передали его в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о приостановлении деятельности данного юридического лица.

Суд требования приставов удовлетворил.