В Татарстане приставы помогли матери вернуть детей, которых скрывал отец

В Татарстане судебные приставы вернули маме детей, который скрывал их отец, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

После развода отец не давал видеться матери со своими детьми. В итоге женщина обратилась в суд и тот принял решение о возвращении ребенка матери.

Но и решение суда исполнять добровольно отец не стал. Мужчина не выходил на связь, блокировал бывшую супругу во всех соцсетях, не открывал двери и постоянно менял место жительства.

Тогда женщина обратилась к судебным приставам. Сотрудники ведомства трое суток следили за маршрутом должника и изучили его график: в какое время он выезжал и возвращался с работы.

Они установили адрес фитнес-клуба, в котором он занимался спортом, а после выяснили и местонахождение детей. Однако выяснилось, что вместе с отцом дети не живут.

Мужчина снял отдельную квартиру в Авиастроительном районе и оставил там детей с няней, чтобы бывшая супруга не смогла узнать, где они находятся.

Отец навещал детей и, чтобы оставаться не найденным, каждый раз менял маршрут. Только это ему не помогло. Скрываемый адрес приставы все-таки установили и во время одной из прогулок сотрудники службы обеспечили встречу детей с матерью.

При встрече с матерью дети не могли понять, почему их разлука длилась так долго. Сейчас сын и дочь живут вместе с мамой, а против отца поступил документ о взыскании алиментов, которые он теперь выплачивает исправно.