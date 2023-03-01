В Татарстане приставы добились, чтобы фирма выплатила 1 млн рублей долга по зарплате

Благодаря приставам Лениногорского района пятеро сотрудников крупного предприятия наконец получили зарплату в размере 1 млн рублей, которую фирма им задолжала, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Работникам не платили зарплату в полном объеме в течение пяти месяцев. В итоге они обратились в суд и получили решение в свою пользу.

Пристав-исполнитель ознакомил руководство фирмы с мерами принудительного взыскания и сроками, в которые должно произойти добровольное исполнение решения суда. В итоге руководитель фирмы погасил долг в полном объеме.