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Руc Тат
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Происшествия 1 марта 2023 14:26

В Татарстане приставы добились, чтобы фирма выплатила 1 млн рублей долга по зарплате

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Благодаря приставам Лениногорского района пятеро сотрудников крупного предприятия наконец получили зарплату в размере 1 млн рублей, которую фирма им задолжала, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Работникам не платили зарплату в полном объеме в течение пяти месяцев. В итоге они обратились в суд и получили решение в свою пользу.

Пристав-исполнитель ознакомил руководство фирмы с мерами принудительного взыскания и сроками, в которые должно произойти добровольное исполнение решения суда. В итоге руководитель фирмы погасил долг в полном объеме.

#судебные приставы #невыплата зарплаты
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