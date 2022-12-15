В Татарстане приставы арестовали у должников по налогам 15 автомобилей и недвижимость

Судебные приставы в Татарстане провели масштабный рейд по должникам по налоговым платежам, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Всего стражи порядка провели 48 арестов имущества на общую сумму 21 млн рублей. Из них 11 объектов недвижимости: дома, гаражи, земельные участки и 15 автомобилей.

Должников неоднократно предупреждали о последствиях, однако гасить долги добровольно они не спешили.

«Судебные приставы разъяснили должникам, что если они не оплатят задолженность, то арестованное имущество в дальнейшем подлежит дальнейшей принудительной реализации. Тем, кого в ходе рейдов не удалось застать дома, оставлены повестки о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю», – пояснили в пресс-службе управления.

