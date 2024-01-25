В Татарстане приставы арестовали транспорт местной УК, чтобы продать и погасить их штраф

В Нурлатском районе приставы добились, чтобы местная управляющая компания заплатила штраф за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Пр пешению суда коммунальщики за нарушения в сфере природопользования должны были заплатить 1,6 млн рублей штрафа, однако финансовые обязательства исполнять не спешили.

Тогда пристав вынес запрет на регистрационные действия на транспорт компании, а трактор, ГАЗель и Ford были арестованы и переданы на реализацию в Росимущество. За счет реализации автомобилей долги коммунальщиков были погашены.