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В Татарстане приставы арестовали транспорт местной УК, чтобы продать и погасить их штраф
В Нурлатском районе приставы добились, чтобы местная управляющая компания заплатила штраф за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Пр пешению суда коммунальщики за нарушения в сфере природопользования должны были заплатить 1,6 млн рублей штрафа, однако финансовые обязательства исполнять не спешили.
Тогда пристав вынес запрет на регистрационные действия на транспорт компании, а трактор, ГАЗель и Ford были арестованы и переданы на реализацию в Росимущество. За счет реализации автомобилей долги коммунальщиков были погашены.
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