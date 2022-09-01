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Происшествия
1 сентября 2022  10:42
Павел Климчак

В Татарстане приставы арестовали «КАМАЗ» компании, которая задолжала по налогам 38 млн

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Одна из компаний, которая сдает в аренду стройтехнику, задолжала по налогам 38 миллионов рублей. Исполнительный документ о взыскании задолженности поступил судебным приставам.

Добровольно фирма не стала выплачивать долги. Тогда приставы арестовали принадлежавший ей «КАМАЗ». Теперь, если организация не погасит долг за 10 дней, то большегруз продадут в счет погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#судебные приставы
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