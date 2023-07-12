В Татарстане приостановят движение по трассе Казань — Оренбург из-за велогонок

В Татарстане 23 июля приостановят движение по трассе Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан из-за соревнований по велогонкам, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 6.00 до 14.00 будет временно прекращено движение на участке 249 — 256 км автодороги Р239 в связи с проведением Всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk», — отметили в ведомстве.

Транзитный автотранспорт сможет проехать по маршрутам Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево. Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

После завершения соревнований движение продолжится в штатном режиме.