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В Татарстане приостановят движение по трассе Казань — Оренбург из-за велогонок
В Татарстане 23 июля приостановят движение по трассе Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан из-за соревнований по велогонкам, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 6.00 до 14.00 будет временно прекращено движение на участке 249 — 256 км автодороги Р239 в связи с проведением Всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk», — отметили в ведомстве.
Транзитный автотранспорт сможет проехать по маршрутам Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево. Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков.
После завершения соревнований движение продолжится в штатном режиме.
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