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В Татарстане приобретут 357 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Госкомитет республики по закупкам объявил два электронных аукциона с общей начальной стоимостью контрактов более 1,62 млрд рублей. Заказчиком выступает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Жилье закупят в 16 муниципальных образованиях. По условиям первого аукциона стоимостью 830,5 млн рублей планируется приобрести 183 квартиры. Из них 80 предназначены для Набережных Челнов, 42 – для Нижнекамского района, 24 – для Лаишевского, 20 – для Мензелинского, девять – для Новошешминского и восемь – для Сармановского районов.

Второй аукцион на 789,7 млн рублей предусматривает закупку еще 174 квартир. Больше всего жилья – 91 квартиру – приобретут для Казани. Также в список вошли Алексеевский район (24 квартиры), Азнакаевский (15), Кукморский (14), Арский и Верхнеуслонский (по 10), Агрызский (5), Апастовский (3), Алькеевский и Атнинский (по одной квартире).

Согласно техническим заданиям, площадь квартир должна составлять от 24 до 36 кв. метров. Жилье необходимо передать с чистовой отделкой, оборудованными кухней и санузлом. Кроме того, помещения должны соответствовать строительным и санитарным нормам, быть свободными от обременений и проживания третьих лиц. Гарантийный срок составит не менее двух лет.

«За каждой из этих квартир стоит судьба ребенка, который должен начать самостоятельную жизнь в комфортных и безопасных условиях. Мы со своей стороны обеспечиваем прозрачность процедур и строгий контроль качества приобретаемого жилья», – подчеркнул председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.