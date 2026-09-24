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Общество 24 сентября 2026 10:27

В Татарстане принято втрое больше решений о выдворении иностранцев из РФ

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В Татарстане принято втрое больше решений о выдворении иностранцев из РФ
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В Татарстане за 8 месяцев этого года суды вынесли 2 731 решение о выдворении иностранцев за нарушение режима пребывания. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан полковник полиции Денис Дзьоник.

«За нарушение режима пребывания и условий участия в трудовых отношениях за 8 месяцев этого года судами вынесено 2 731 решение о выдворении иностранных граждан. За такой же период в прошлом году этот показатель составил 996 решений», – сообщил Денис Дзьоник.

Он отметил, что в этом году въезд был закрыт для 5 280 иностранцев, в то время как за такой же период прошлого года было всего 1 711 запретов.

#мигранты #депортация #МВД по РТ
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