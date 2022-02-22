В Татарстане принимают заявки на премию Державина в области юриспруденции

В Татарстане продолжается прием заявок на соискание республиканской премии имени Державина. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов.

Республиканская премия имени Гавриила Державина была учреждена указом Президента Татарстана Рустама Минниханова в 2016 году. Она присуждается юристам за научные исследования в сфере юриспруденции, а также писателям за особо значимые произведения в области литературы, получившие широкое общественное признание.

«В 2020 году в данный указ были внесены изменения и теперь премия присуждается поочередно. В 2021 году она присуждалась в области литературы, в 2022 году будет присуждаться в области юриспруденции. Работы отбираются, проставляются баллы. В области юриспруденции работа оценивается в двух номинациях: научная новизна и практическая значимость», – рассказал спикер.

По его словам, первые заявки на участие в конкурсе уже поступили. Прием работ для участия в конкурсе продолжится до 23 мая. Награждение пройдет 14 июля – в день рождения Державина.

«Гавриил Державин – это, во-первых, первый министр юстиции Российской Империи, и кроме того, это также известный поэт. Поэтому были выбраны именно эти две категории: литература и юриспруденция», – добавил Галимов.

Отметим, что работы для участия в конкурсе должны быть изданы в течение последних пяти лет, но не позднее, чем за год до представления на соискание премии.