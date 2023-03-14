В Татарстане прикрыли финансовую пирамиду, обещавшую прибыль на продаже золота в Сети

В Татарстане полицейскими пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из Следственной части ГСУ МВД по РТ, пирамида существовала в Казани с 2021 по 2022 год. Участники незаконного бизнеса использовали для преступлений потребительский кооператив, офисы которого находились в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

Они рассказывали будущим клиентам, что занимаются продажей ювелирных украшений через маркетплейсы и обещали им высокую прибыль. Нужно было вложить деньги, взамен которых «инвесторы» получали «Подарочные сертификаты» или так называемые «Простые векселя». Новых клиентов привлекали так называемые MLM-менеджеры. За каждого нового инвестора они получали деньги.

Первое время прибыль клиентам выплачивалась с денег, которые приносили новые вкладчики.

Выяснилось, что от действий финансовой пирамиды пострадали не только татарстанцы, но и жители других регионов.

В отношении руководителей организации возбуждено уголовное дело по статьям «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» и «Мошенничество». На данный момент задержаны двое фигурантов дела. Подозреваемые помещены под стражу.