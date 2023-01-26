В Татарстане приемные дети смогут поступать в школы, где учатся их братья и сестры

В Татарстане усыновленные и удочеренные дети получат преимущественное право приема в школы, в которых учатся их сводные или родные братья и сестры. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс РТ и республиканский закон об образовании приняли депутаты на 40-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«Вносятся изменения, согласно которым право преимущественного приема ребенка на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат или сестра, распространяется также на детей, которые усыновлены (удочерены) либо находятся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью», — рассказала депутат Рима Мухамедшина.

Она добавила, что исключением будут являться случаи, когда прием в образовательную организацию осуществляется на основании конкурса или индивидуального отбора.

Законопроект разработан для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным законом.

«На семейные проблемы, вопросы развития семьи, материнства и детства мы решили обратить более серьезное внимание. В рамках этой договоренности подготовлен этот законопроект», — отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.