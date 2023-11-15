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Руc Тат
Происшествия 15 ноября 2023 08:21

В Татарстане при столкновении вахтового автобуса и фуры пострадали два человека

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В Татарстане при столкновении фуры и автобуса пострадали два человека, сообщили «Татар-инфоому» очевидцы аварии.

Фото: © очевидцы

Авария произошла на 25-м километре трассы Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода.

По предварительным данным, с места ДТП госпитализировали двоих человек. Подробности уточняются.

#ДТП с пострадавшими
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