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В Татарстане при столкновении вахтового автобуса и фуры пострадали два человека
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В Татарстане при столкновении фуры и автобуса пострадали два человека, сообщили «Татар-инфоому» очевидцы аварии.
Авария произошла на 25-м километре трассы Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода.
По предварительным данным, с места ДТП госпитализировали двоих человек. Подробности уточняются.
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