В Татарстане при столкновении грузовой фуры с легковушкой пострадал один человек

Накануне в Сармановском районе РТ произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и грузового автомобиля SCANIA, один человек пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, на перекрестке на 39-м км автодороги Азнакаево- Дусюмово фура столкнулась с легковым автомобилем.

На фотографии с места аварии видно, что у легковушки в результате столкновения сильно помялась передняя часть. По словам очевидцев, сотрудникам экстренных служб пришлось доставать водителя из искореженной машины.

К счастью, никто не погиб, но пострадал водитель Hyundai Solaris.