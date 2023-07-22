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Руc Тат
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Происшествия 22 июля 2023 07:12

В Татарстане при столкновении грузовой фуры с легковушкой пострадал один человек

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Накануне в Сармановском районе РТ произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и грузового автомобиля SCANIA, один человек пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, на перекрестке на 39-м км автодороги Азнакаево- Дусюмово фура столкнулась с легковым автомобилем.

На фотографии с места аварии видно, что у легковушки в результате столкновения сильно помялась передняя часть. По словам очевидцев, сотрудникам экстренных служб пришлось доставать водителя из искореженной машины.

К счастью, никто не погиб, но пострадал водитель Hyundai Solaris.

#ДТП #Сармановский район
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