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В Татарстане при столкновении грузовой фуры с легковушкой пострадал один человек
Накануне в Сармановском районе РТ произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и грузового автомобиля SCANIA, один человек пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, на перекрестке на 39-м км автодороги Азнакаево- Дусюмово фура столкнулась с легковым автомобилем.
На фотографии с места аварии видно, что у легковушки в результате столкновения сильно помялась передняя часть. По словам очевидцев, сотрудникам экстренных служб пришлось доставать водителя из искореженной машины.
К счастью, никто не погиб, но пострадал водитель Hyundai Solaris.
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