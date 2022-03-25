В Татарстане при ремонте дорог по нацпроекту на 42 объектах используют новые технологии

В Татарстане в этом году во время ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» новые технологии планируется применить на 42 дорожных объектах. Из них 16 объектов расположены в Казанской агломерации, семь – Набережночелнинской, три – Нижнекамской и 16 – региональной сети. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В прошлом и в этом годах на всех объектах национального проекта выполнены и запланированы работы с использованием новых материалов из реестра и наилучших технологий РОСДОРНИИ. В основном это технологии устройства слоев покрытия дорожной одежды с использованием новых стандартов на горячие асфальтобетонные и щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси», – сказал Чукин.

По его словам, в этом году по нацпроекту планируется отремонтировать дороги общей протяженностью 91,3 км, в том числе 31,5 км региональных автодорог, 33,8 км – в Казанской агломерации, 22,9 км – Набережночелнинской и 3,14 км – Нижнекамской.

«В этом году выделены средства на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – мостов. Государственные контракты заключены на все объекты», – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.