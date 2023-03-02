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Происшествия 2 марта 2023 14:13

В Татарстане при помощи фирм-однодневок организация уклонилась от уплаты 244 млн налогов

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В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с региональным управлением налоговой службы обнаружили, что владелец и руководство местной фирмы использовали серые схемы, чтобы уклониться от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснили правоохранители, бенефециар и руководство организации при помощи фирм-однодневок уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 244 миллионов рублей.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, на основании собранных материалов против злоумышленников возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сборов, подлежащих к уплате организацией.

Подозреваемые могут отправиться за решетку на срок до шести лет.

#уклонение от уплаты налогов #фирмы-однодневки
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