В Татарстане при поддержке «Единой России» начал работу Университет третьего возраста

В Татарстане по проекту партии «Единая Россия» «Старшее поколение» в 15-й раз начал работу Университет третьего возраста. Сегодня в Казанском государственном аграрном университете стартовало обучение по направлению «Обустройство сада. Ландшафтный дизайн», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Как рассказала региональный координатор проекта «Старшее поколение» Любовь Мишина, в этом году число желающих пройти обучение в университете достигло почти 2 тыс. «У студентов университета третьего возраста учебный год начинается позже – в октябре. Каждый день мы запускаем новые программы, их у нас больше 20. У нас учатся компьютерной грамотности, танцетерапии, вокальному мастерству. Среди популярных курсов – философия, языки, культуроведение, финансовая грамотность», – отметила она.

Мишина добавила, что пандемия Covid-19 наложила определенные ограничения на проведение занятий. В частности, ограничено число слушателей – не более 10 – 12 человек в учебных группах. «Главное для нас, пожилых, – это общение, его не хватает», – поделилась она.

По словам регионального координатора партпроекта, в этом году впервые запускается курс по журналистике, спрос на него оказался большой. Кроме того, в аграрном университете откроют новый курс «Огород на подоконнике».

По программе учебного курса «Обустройство сада. Ландшафтный дизайн» слушатели узнают, что необходимо для создания ландшафта на земельном участке, приемы бюджетного ведения сада. Полученные знания студенты смогут применить на практике, то есть на основе своих планов участков разработать ландшафтные дизайны. Занятия проходят по будням два раза в неделю.