В Татарстане при очистке канализационного колодца погиб рабочий

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня в Менделеевском районе РТ при очистке канализационного колодца погиб 44-летний работник ООО «Лидер». Прокуратура района начала проверку, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, трагедия произошла на объекте НГДУ «Прикамнефть».

«Организована проверка соблюдения норм по охране труда. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова», – сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.