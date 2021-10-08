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Ру Тат
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8 октября 2021  12:24
Эвелина Киселёва

В Татарстане при необходимости в 2,5 раза увеличат количество пунктов вакцинации

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В Татарстане могут в 2,5 раза увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

«На сегодняшний день порядка 130 пунктов вакцинации у нас развернуто по Республике Татарстан. У нас есть мощности развития до 350, включая пункты вакцинации на фельдшерско-акушерских пунктах в районах», – отметил спикер.

Альмир Абашев добавил, что если будет тепло, то вновь заработают мобильные пункты у метро.

#Коронавирус #вакцинация
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