В Татарстане при необходимости в 2,5 раза увеличат количество пунктов вакцинации

В Татарстане могут в 2,5 раза увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

«На сегодняшний день порядка 130 пунктов вакцинации у нас развернуто по Республике Татарстан. У нас есть мощности развития до 350, включая пункты вакцинации на фельдшерско-акушерских пунктах в районах», – отметил спикер.

Альмир Абашев добавил, что если будет тепло, то вновь заработают мобильные пункты у метро.