В Татарстане при наезде поезда погибла женщина

В Татарстане проводится доследственная проверка по факту гибели женщины на железнодорожных путях. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, утром 12 июля 2025 года на станции «Сосновка» Горьковской железной дороги поездом была смертельно травмирована местная жительница.

Казанским следственным отделом на транспорте организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.