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В Татарстане презентовали программу «Татнефти» по продуктовому дизайну
Презентация новой краткосрочной образовательной программы «Экспериментальная школа продуктового дизайна», реализуемой при поддержке «Татнефти», прошла в минувшие выходные в Высшей школе нефти.
Согласно задумке создателей программа поможет участникам повысить конкурентоспособность на рынке труда и успешно развивать инновационные идеи и проекты. Она направлена на освоение инструментов дизайн-мышления и получение соответствующей квалификации. Ее участниками являются студенты бакалавриата и магистратуры инженерных и ИТ-направлений, молодые специалисты-инженеры и школьники старших классов.
С 4 октября по программе стартуют три очных образовательных модуля, посвященных различным аспектам продуктового дизайна. В финале, который состоится 16 ноября, участников программы ждет креативное соревнование «Хакатон», им предстоит создать инновационное решение в сфере креативных индустрий.
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