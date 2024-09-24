В Татарстане презентовали программу «Татнефти» по продуктовому дизайну

Фото: пресс-служба "Татнефти"

Презентация новой краткосрочной образовательной программы «Экспериментальная школа продуктового дизайна», реализуемой при поддержке «Татнефти», прошла в минувшие выходные в Высшей школе нефти.

Согласно задумке создателей программа поможет участникам повысить конкурентоспособность на рынке труда и успешно развивать инновационные идеи и проекты. Она направлена на освоение инструментов дизайн-мышления и получение соответствующей квалификации. Ее участниками являются студенты бакалавриата и магистратуры инженерных и ИТ-направлений, молодые специалисты-инженеры и школьники старших классов.

С 4 октября по программе стартуют три очных образовательных модуля, посвященных различным аспектам продуктового дизайна. В финале, который состоится 16 ноября, участников программы ждет креативное соревнование «Хакатон», им предстоит создать инновационное решение в сфере креативных индустрий.