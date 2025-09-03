«Мошенники могут только запугать»: в РТ презентовали серию роликов о борьбе с терроризмом

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Татарстане презентовали серию оригинальных профилактических видеороликов о том, как противостоять телефонным мошенникам, вовлекающим в террористическую деятельность.

Ролики разработаны Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с аппаратом антитеррористической комиссии РТ. Сюжет первого из них повествует о Руслане, молодом человеке, который уже три года находится «за полярным кругом», потому что за 10 тысяч рублей он согласился хранить у себя оружие и взрывчатку. Его приятель Артур погиб при попытке устроить теракт — примерно так и заканчивается история каждого пособника террористов.

Темой для отдельного видеоролика стала ситуация, когда мошенник в телефонном разговоре пытается с помощью запугивания воздействовать на ребенка. Эта история показывает, как важно оставаться внимательными к своим близким и противостоять таким угрозам.

Заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности РТ, руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев отметил, что в современных реалиях терроризм приобретает новые формы, и злоумышленники используют информационные технологии в деструктивных целях. Именно этот сюжет лег в основу сценариев презентованных видеороликов.

«Чаще всего вовлекают несовершеннолетних, неокрепших людей и вербуют их для участия в террористической деятельности посредством мессенджеров. К сожалению, Татарстан сталкивался с поджогами автомобилей, трансформаторных ящиков ж/д путей и иными преступлениями, которые были устроены посредством новых технологий», – дополнил он.

Проректор по комплексной безопасности Казанского федерального университета Ришат Гузейров рассказал «Татар-информу», что в наше время одной из острейших проблем является кибертерроризм.

«Молодежь часто общается в интернете и, в целом, вся жизнь молодежи перешла в интернет. Террористы используют увлечения молодежи и их жизнь, для того, чтобы привлечь их к террористическим актам. Самая большая киберугроза сейчас исходит от киевского неонацистского режима, который пытается использовать нашу молодежь для совершения преступлений. В том числе "в темную" просят пронести пакеты или что-то еще. Это все делают спецслужбы Украины при поддержке коллективного запада», – рассказал он.

Чтобы противостоять такому воздействию, используются различные методы. Новым этапом стало создание серии оригинальных видеороликов, целью которых – защитить простых людей от воздействия внешних враждебных сил, рассказав о «сценариях» злоумышленников.

«Мы находимся в состоянии не только горячей войны, но и войны когнитивной. И постоянно россияне подвергаются атакам со стороны террористов-мошенников. И самое страшное, что от этих атак не защищены простые люди. Так скажем, россияне — очень доверчивые люди, особенно если это люди в возрасте или дети — они в первую очередь становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников, которые, представляясь разными силовиками, учителями, сыновьями, детьми, внуками, всячески обманывают, вымогают деньги и, что еще хуже, доводят людей до суицида», – отметил автор, режиссер и сценарист видеороликов Роман Королев.

Роман Королев поделился историей о том, как сам чуть не стал жертвой мошенников. Избежать трагической развязки удалось благодаря тому, что он был подготовлен к подобной ситуации.

«Однажды мой номер, номер моей жены и номер моей мамы одновременно взломал мошенник и пытался с нас вымогать серьезным жестким способом много денег. Надо понимать, что все эти атаки, они в первую очередь психологические, то есть физически люди с того конца провода ничего тебе сделать не могут. Они могут на тебя только надавить. Для этого мы и придумали серию роликов, чтобы людям объяснить, что аферисты с того конца провода никак не влияют на тебя », – дополнил он.

В день солидарности в борьбе с терроризмом к жителям Татарстана обратились и в Управлении ФСБ России по республике, отметив, что злоумышленники используют разные способы вербовки граждан.

«Так, киевским режимом к подрывной работе привлекаются граждане РФ, в том числе несовершеннолетние. Завербованные под разными предлогами лица должны лично передавать выбранным украинскими спецслужбами объектам взрывные устройства под видом бытовых предметов, подрыв которых приведет к гибели, в том числе и исполнителей, превращая их в "живые бомбы". УФСБ России по РТ призывает жителей региона проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, также тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Помните, что если вы владеете информацией о фактах подготовки террористических актов, об этом необходимо сообщить в правоохранительные органы.

День солидарности в борьбе с терроризмом в России ежегодно отмечают 3 сентября. Его установили в память о трагических событиях в сентябре 2004 года в Беслане.